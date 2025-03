Guadeloupe : un séisme de magnitude 5,1 enregistré, un jour après une secousse en Martinique

L'Observatoire volcanologique et sismologique local (OVSG) a identifié une secousse de type "tectonique" lundi en Guadeloupe. Il s'agit d'un séisme de magnitude 5,1 qui a été enregistré. Il s'agit du deuxième séisme dans la région en 24 heures, après celui ressenti en Martinique la veille.

Un séisme de magnitude 5,1 a été enregistré lundi en Guadeloupe, selon l'Observatoire volcanologique et sismologique local (OVSG), qui a identifié une secousse de type "tectonique". La terre a tremblé à 18h44 heure locale (22h44 GMT) et "l'épicentre a été localisé à 29 km à l'Est de Capesterre-de-Marie-Galante, à 28 km de profondeur", selon la même source.

Une première secousse ressentie en Martinique

La secousse a été ressentie un peu partout dans l'archipel de Guadeloupe, et jusqu'en Dominique et en Martinique, mais aucun dégât n'a été signalé dans un premier temps. Il s'agit du deuxième séisme dans la région en 24 heures. Dimanche soir, une première secousse de magnitude 5 sur l'échelle de Richter, selon l'OSVG, avait été ressentie en Martinique et jusqu'en Guadeloupe, sans faire de dégât.