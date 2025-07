INFO EUROPE 1 – En Guadeloupe, les atteintes aux personnes ont explosé de 20% au premier semestre

Les Antilles sont confrontées à une explosion de la violence. En Martinique, un jeune gendarme a été battu à mort à la sortie d'une discothèque. En Guadeloupe, les homicides s’enchaînent sur fond de trafic de drogue et d’armes. Selon les informations d'Europe 1, la délinquance générale en Guadeloupe ne cesse d'augmenter.



Les Antilles s’enfoncent dans la violence. En Martinique, un gendarme de 21 ans, hors service, a été mort après avoir été tabassé à la sortie d’une discothèque. En Guadeloupe, au moins 28 homicides ont été recensés depuis le début de l’année. L'île fait face à une spirale de violence, minée par le trafic d’armes et de stupéfiants.

Une augmentation de 12 % entre janvier et juin

Et les chiffres sur les six premiers mois de l’année sont très mauvais. Selon un bilan de la Place Beauvau qu’Europe 1 s’est procuré, la délinquance générale en Guadeloupe a augmenté de près de 12 % entre janvier et juin, comparé à la même période l’année dernière.

Les atteintes volontaires à l’intégrité physique explosent : +20 %. La majeure partie des récents homicides sur l’île ont été commis dans la cellule intrafamiliale ou le voisinage et bien souvent pour des motifs d’une futilité déconcertante.

Cette ultra violence, parfois gratuite, est dopée par la drogue. Ce "carburant du crime" entre "trop facilement" par la côte, raconte un gendarme, qui reconnait être débordé par le phénomène.

40.000 armes à feu dans l'archipel

La Guadeloupe, qui se trouve sur la route de la cocaïne, entre la Colombie et la métropole, a été massivement investie comme zone de rebond par les narcotrafiquants. Ils y ont posé leurs valises : drogue, pistolets automatique et arme d’épaule.

Il y aurait dans l’archipel 40.000 armes à feu selon les gendarmes dont une partie sert à protéger les trafics et l’autre à braquer les commerces de proximité ou les habitants, mis en joue pour quelques billets de banque au fond de portefeuille.