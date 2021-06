Grillé, avec de l'œuf ou de la truite : trois idées pour cuisiner l'avocat

C'est le fruit le plus hype sur les réseaux sociaux... et l'un des aliments préférés des Français, qui en consomment près de 3 kilos par an et par personne. L'avocat est riche en fibres, plein d’antioxydants et améliore les taux de cholestérol. Autant de bonnes raisons d'en manger. Mais mieux vaut le faire avec modération, tant sa culture intensive fait du mal à l'environnement. Car la France, qui en importe chaque année 145.000 tonnes, s'approvisionne principalement au Mexique, où des forêts ont été rasées pour planter des avocatiers. En Espagne, ce sont des vignes et des oliviers qui ont été sacrifiés sur l'autel du fruit en vogue.

L'avocat nécessite en outre 800 litres d'eau par kilo pour être cultivé. Sans compter les conditions de travail des personnes préposées au ramassage, alors qu'une grosse partie de la population d'Amérique du Sud dépend entièrement de cette production. Autrement dit, le bilan environnemental et social de la culture de l'avocat n'est pas très bon.

Pour en consommer, il vaut donc mieux choisir des fruits porteurs du label commerce équitable, et privilégier une production d'origine européenne. En hiver, on trouve même des avocats français, cultivés sur la côte méditerranéenne, notamment à l'ouest de Nice. Europe 1 vous donne trois idées de recettes originales pour changer du traditionnel avocat-crevettes.

L'œuf au pesto sur un toast avocat-ricotta

Cette recette, très tendance sur les réseaux sociaux, a été partagée par une diététicienne américaine, Amy Wilichowski. Il suffit de faire un pesto en mixant 40 grammes de basilic frais, une gousse d'ail et 55 grammes de pignons de pin, auxquels on ajoutera 50 grammes de parmesan râpé et 8 cuillères à soupe d'huile d'olive. Faire chauffer ce pesto dans une poêle et casser un œuf par-dessus.

Pendant que l'œuf cuit, toaster une tranche de pain et la tartiner de ricotta (ou autre fromage frais). Ecraser un demi-avocat à l'aide d'une fourchette, avant de déposer l'œuf au plat sur la tartine. Saler, poivrer et c'est prêt !

L'avocat à la plancha ou au barbecue

Prendre un avocat, le couper en deux et enlever le noyau avant de quadriller la chair avec un couteau. Il est possible de le poser nature sur la plancha ou le barbecue, ou bien de le badigeonner d'un mélange de 10 centilitres d'huile d'olive et d'une poignée de feuilles de coriandre.

Poser les avocats côté chair pendant 3 à 4 minutes et les servir en accompagnement d'une brochette de poulet ou de poisson grillé.

Le tartare avocat-truite

Détailler 300 grammes de filet de truite en dés (il est possible de placer le poisson 15 minutes au congélateur pour les raffermir et pouvoir les couper plus aisément). Découper deux avocats en dés également et les mélanger à la truite avec une échalotte finement émincée. Ajouter un mélange composé du jus d'1/2 citron, de six feuilles de coriandre, d'un filet d'huile d'olive et d'un peu de piment doux émincé. Placer le tout au réfrigérateur.

Préparer des tuiles de parmesan en étalant 30 grammes de parmesan râpé en petits tas sur une feuille de papier sulfurisé. Placer 3 minutes au four à 200 degrés. Sortir le tartare du réfrigérateur et le servir avec la tuile de parmesan.