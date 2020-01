Grève RATP : l'embellie du trafic va-t-elle durer ?

Retour à la normale lundi, après 47 jours de grèves à la RATP. Quelques perturbations subsistent sur les lignes 5 et 13 du métro parisiens, et sur le RER B, mais rien à voir avec le trafic au ralenti, voire à l’arrêt, de ces dernières semaines. Les grévistes de la première heure, et tout particulièrement les conducteurs, remontent désormais dans leurs trains. Ils n’ont toutefois pas dit leur dernier mot : certains prévoient déjà un retour à la grève pour la fin de semaine.

"Il y aura d'autres dates en février"

C’est le cas d’Adel, conducteur du RER A. "Je reprends quelques jours et je me prépare à être en grève ce vendredi, et toutes les dates où il y aura des grèves interprofessionnelles", explique-t-il au micro d’Europe 1. En grève depuis le 5 décembre, il ne peut plus se permettre de faire une croix sur son salaire, et choisira donc soigneusement ses jours de mobilisation. "Il va falloir être stratégique sur les dates, notamment celle du 24 janvier où on risque d’avoir une grosse paralysie sur le réseau francilien, que ce soit SNCF ou RATP", prévient-il.

L’amélioration du trafic n'est donc qu'une "pause" dans la mobilisation, affirme l'Unsa RATP, syndicat majoritaire de l'entreprise. Toujours très hostile au projet de retraite par points, Adel compte sur les autres professions pour maintenir la pression sur le gouvernement. "Il y aura d'autres dates au mois de février. Là, on recharge un peu les batteries, et si on voit que la mayonnaise prend dans d’autres corporations, et qu’il y a un vrai blocage, on n’hésitera pas à aller dans la mêlée".