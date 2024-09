Grève du 1er octobre : trafic des TGV «normal», quelques perturbations sur des trains régionaux et Intercités

"Dans le cadre du mouvement social national interprofessionnel, le trafic des trains SNCF Voyageurs sera quasi-normal mardi 1er octobre", a indiqué la compagnie ferroviaire dans un communiqué. Le trafic sera ainsi "normal" sur les liaisons TGV tandis que "quelques circulations pourraient être légèrement perturbées sur certains trains régionaux (TER, Transilien) ainsi que certaines liaisons Intercités", selon la SNCF. Les prévisions ligne par ligne seront communiquées lundi.

Une manifestation juste avant le discours de politique général de Barnier

Les prévisions ligne par ligne seront communiquées lundi. Plusieurs syndicats (la CGT, Solidaires et FSU) rejoints par des organisations de jeunesse, appellent à faire grève et à manifester mardi pour réclamer l'abrogation de la réforme des retraites et l'augmentation des salaires.

La manifestation parisienne, qui s'élancera de la place Denfert-Rochereau à 14 heures, devait initialement coïncider avec la présentation du budget à l'Assemblée, finalement reportée. Elle interviendra juste avant le discours de politique générale du Premier ministre, à 15 heures, qui donnera le cap de sa politique alors que de nombreux sujets sociaux (assurance chômage, emploi des seniors, notamment) sont restés en suspens.