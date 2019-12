Grève des transports : des voitures à un euro via une application de location

Louer une voiture pour un euro ? En ces temps de grève, l'offre paraît presque trop belle. C'est ce que propose Hiflow Rent, un service né en 2012 qui met ses utilisateurs en relation avec des particuliers ou des professionnels ayant besoin de rapatrier leur véhicule sans se déplacer. Un loueur marseillais ayant besoin d'un véhicule stationné à Paris pourra ainsi faire appel à un utilisateur parisien, qui pourra se rendre à bas coût dans la cité phocéenne.

Avec les grèves, la demande explose

"Nous proposons des locations de 24 à 48 heures, souvent des allers-simples", explique Claire Cano-Houllier, co-fondatrice de Hiflow Rent. L’application propose en ce moment des trajets de Paris vers Marseille, Nancy, Bordeaux et inversement. Depuis la grève, les demandes de réservations se sont, sans surprise, envolées. "C'est l'équivalent d'un très bon mois d'été", affirme la co-fondatrice. Il faut donc être réactif, car les trajets, mis en ligne deux ou trois jours avec la date de départ, sont souvent réservés dans la foulée.

La majorité des propositions émanent de professionnels, mais quelques unes viennent de particuliers, suite à un déménagement par exemple. Dans tous les cas, c'est Hiflowrent qui fournit le contrat d'assurance, compris dans l'euro demandé. A noter qu'en contrepartie du très bas coût, louer via Hiflow Rent comporte plusieurs contraintes. Parmi elles : 48 heures maximales de location, des points d'arrivée fixes, et un kilométrage précis. Il est ainsi interdit aux utilisateurs de dépasser de plus de 20% la longueur du trajet.