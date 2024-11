Pascal Praud et vous - Nicolas Sarkozy dans «Legend» : «Mon but est de connaître l'humain derrière l'homme politique», affirme Guillaume Pley

C'est un épisode du podcast Legend de Guillaume Pley qui cartonne sur les plateformes : l'entretien avec Nicolas Sarkozy, publié dimanche 17 novembre, a dépassé les 17 millions d'écoutes ce jeudi. Invité de l'émission Pascal Praud et vous, l'animateur évoque cette interview et sa motivation à échanger avec l'ex-chef de l'État. "Il a été plus libre que jamais, il sentait que je n'allais pas le piéger. Mon but est de connaître l'humain derrière l'homme politique, de savoir qui il y a derrière un ancien président", explique-t-il sur Europe 1.