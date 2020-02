Grève des éboueurs : "Ça va commencer à devenir pénible pour les clients en terrasse"

REPORTAGE

Conséquence d'une grève des éboueurs et agents des incinérateurs contre la réforme des retraites, les poubelles s'amoncellent dans les rues de Paris et Marseille. Depuis maintenant dix jours, les habitants de ces villes doivent parfois zigzaguer entre des poubelles pleines à craquer. Dans le 2ème arrondissement de la capitale par exemple, les bacs débordent tellement que des dizaines de sacs-poubelles, ainsi que des cartons, reposent à même le sol.

"Il va y avoir des rats"

"C’est atroce. Je ne trouve pas les termes qui conviendraient à la situation. C'est honteux. Il y a des souris qui passent. Il va y avoir des rats certainement la nuit", se désole Abraham, un Parisien, mardi au micro d'Europe 1. "On a l'impression d'être au XVe ou au XVe siècle. Voir ça, c'est lamentable. Ce tas d'ordures n'est vraiment pas normal pour la ville de Paris. Et les odeurs bien sûr. On a de la chance, entre guillemets, qu'il pleuve et qu'il fasse un peu frais, mais imaginez ça au mois de juin ou de juillet !"

Pour limiter les désagréments, le préfet de police de Paris a ordonné de nouvelles réquisitions de personnels. En Île-de-France, la quasi-totalité des incinérateurs sont à l'arrêt.

"Les clients ont refusé de se mettre en terrasse"

Devant le restaurant de Yann, cela fait près d'une semaine que les poubelles n'ont pas été ramassées. "Ça va commencer à devenir pénible, surtout pour les clients en terrasse", regrette-t-il. "Samedi soir, les clients ont refusé de se mettre en terrasse car ils étaient gênés par les odeurs des poubelles qui stagnent depuis cinq ou six jours maintenant."

Le restaurateur dit stocker "le maximum" dans ses "poubelles réfrigérées", "mais au bout d'un moment il va falloir que ça sorte." Pour assurer a minima la collecte des ordures dans les rues de la capitale, la Ville de Paris a procédé à une réorganisation de ses services de propreté.