Grève dans les raffineries : les syndicats dénoncent les réquisitions des salariés contre la pénurie

Comment mettre un terme à la pénurie d'essence dans les stations-services ? Depuis plusieurs jours, des salariés font grève pour protester contre la réforme des retraites. Actuellement, 15% des stations-service font face à une pénurie. Quatre salariés de la raffinerie de Gonfreville-l'Orcher ont été réquisitionnés ce jeudi soir à la demande du ministère de la Transition énergétique.

L'objectif ? Débloquer l'acheminement kérosène des aéroports parisiens de Paris-Charles de Gaulle et Orly. Et pour Eric Sellini, secrétaire fédéral de la Fnic-CGT, ces réquisitions représentent une atteinte au droit de grève. "Pour nous, elles sont parfaitement illégales. Quand on les réquisitionne, ils peuvent avoir le choix sauf qu'ils encourent de lourdes amendes, mais également des peines de prison. C'est non seulement une atteinte délibérée au droit de grève, mais en plus c'est ultra-violent comme méthode. La situation est complètement aberrante."

La situation en Occitanie inquiète l'exécutif

L'autre raffinerie réquisitionnée est celle de Fos-sur-Mer, c'est le cas depuis plusieurs jours maintenant. Cette réquisition vise à détendre la situation dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, où près d'une station-service sur trois manque d'au moins un carburant. La situation se tend davantage dans l'Ouest du pays, en Bretagne et dans les Pays de la Loire, où plus d'une station service sur trois manque d'au moins carburant. Le ministère de la Transition énergétique s'inquiète aussi de plus en plus de la situation en Occitanie.