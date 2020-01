Grève contre la réforme des retraites : le trafic SNCF et RATP sera quasi-normal mercredi

Le trafic à la SNCF et à la RATP sera quasi normal mercredi, huitième journée interprofessionnelle nationale de grèves et de manifestations contre la réforme des retraites, selon les informations recueillies mardi par l'AFP auprès des deux groupes de transports publics.

A la SNCF, "le service sera normal pour les TGV, Thalys, Eurostar et quasi normal pour les Intercités", a indiqué la direction. Pour les TER, "quelques perturbations" sont attendues en Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, selon le groupe ferroviaire.

"La grève illimitée est derrière nous"

En Ile-de-France, le réseau Transilien (RER SNCF, trains de banlieue) sera "légèrement perturbé avec une moyenne de quatre trains sur cinq" en circulation.

Concernant les RER A et B, exploités conjointement par la SNCF et la RATP, "service normal" est prévu pour le RER A, tandis que sur la ligne du RER B, il y aura quatre trains sur cinq aux heures de pointe et trois trains sur quatre aux heures creuses.

La RATP a confirmé les prévisions de trafic "quasi normal" mercredi, annoncées par sa PDG, Catherine Guillouard, lundi soir au Parisien. "La grève illimitée est derrière nous", a-t-elle ajouté.