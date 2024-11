Grands Prix du Made in France 2024 : qui sont les lauréats ?

Le Salon du Made In France met à l’honneur l’importance de consommer local et responsable. Cette année encore, le public est venu en nombre découvrir et soutenir les entreprises et leurs produits fabriqués en France, au gré des 1.000 stands d’exposants présents sur place. Pour mettre en valeur les entreprises impliquées en faveur du Made in France, les Grands Prix du Made in France ont élu leurs lauréats de 2024.

Un jury expert du Made in France

Le jury de cette année avait comme président Anthony Vitorino, présentateur TV mais aussi directeur de la publication et rédacteur en chef de Fait en France.

Il était accompagné de Joël Fourny, Président de CMA France ; Jeanne Lemoine, Vice-Présidente de la FEEF ; Alain Di Crescenzo, Président de CCI France ; Loÿs Moulin, Directeur des projets et marketing chez Cartes Bancaires ou encore Bernard De La Villardière, journaliste, producteur et président chez Ligne de front et Réel Média. À leurs côtés, Gilles Attaf, Président de la certification Origine France Garantie ; Nathalie Guirma, productrice et animatrice TV (Sud Radio) ; Elisabeth Assayag, journaliste et rédactrice en chef Europe 1 ; Luc Lesénécal, Président des Tricots Saint James et de l’Institut pour les Savoir-Faire Français ; Yves Jego, secrétaire général du World Impact Summit et Charles De Bisschop, chef de projet Made in France à la Direction Générale des Entreprises.

Six entreprises mises à l’honneur

Le Grand Prix du Produit a été décerné à Briochin, le savon noir ménager traditionnel, garant d’une propreté respectueuse de l'environnement. C’est l’entreprise Qovoltis qui a reçu le Grand Prix de l’Innovation, avec sa solution de recharge pour véhicules électriques. Le Grand Prix de l’Espoir a couronné Les Petites Maries, ce créateur et fabricant de peluches et doudous notamment connu pour avoir confectionné les personnages de Bonne nuit les petits. Pour le Grand Prix de l’Entrepreneur, c’est Philippe Rivière, à la tête d’ACI Groupe, qui a été récompensé pour ses investissements dans des entreprises du made in France, particulièrement sur la mobilité douce. Airplum, fabriquant de chaussons et semelles ergonomiques, s’est vu remettre le Grand Prix de l’Export en collaboration avec le réseau des CCI. Enfin, le Grand Prix du Public a été remis à "La Cartablière" qui réalise des sacs et accessoires en cuir pailleté.