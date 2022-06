Grand oral du bac : ces astuces qui aident à gagner de l'assurance

Après les épreuves écrites, les quelque 500.000 élèves de Terminale passant le baccalauréat cette année devront prendre la parole. Dès lundi, les premiers élèves passeront le grand oral du bac, une épreuve inaugurée en 2021. Devant deux professeurs, le candidat aura une vingtaine de minutes pour préparer un exposé sur un sujet tiré au sort parmi une liste de questions étudiées durant l'année, avant de le présenter aux enseignants pendant cinq minutes. Le candidat, debout devant ces derniers, pourra ensuite s'asseoir afin d'échanger avec eux pendant une dizaine de minutes sur le sujet de l'exposé. Puis, il aura cinq minutes pour présenter son projet d'orientation.

"Sortir du lot"

Cet examen est souvent jugé particulièrement stressant, notamment par les candidats les plus timides. Pourtant, des astuces peuvent aider à gagner en confiance lors de l'épreuve. "La première des choses si vous voulez faire la différence lors de votre oral, c'est de sourire", préconise Charlie Clarck, expert de la prise de parole en public.

"Le jury voit défiler beaucoup de lycéens et la plupart ne le feront pas, car ils seront trop stressés", explique-t-il, avant d'ajouter : "C'est une bonne façon de sortir du lot".

Miser sur les silences

Charlie Clarck, qui forme au quotidien des chefs d'entreprise à la prise de parole, rappelle également l'influence de son comportement sur son expression orale : "Quand on parle, on a souvent envie de bouger, de croiser ses pieds. Pourtant, ils doivent être solidement accrochés au sol. Dans le cas contraire, cela vous empêchera de réfléchir", ajoute-t-il. Une astuce qui selon lui, "permet de libérer son corps et sa communication".

Dernier point sensible pour certains élèves : vouloir en dire trop. "Il faut laisser le temps à certains silences de s'installer", recommande l'expert. "Il ne faut pas répondre trop vite aux questions, vouloir absolument s'accrocher à des mots. Prenez votre temps. Et les mots que vous prononcerez résonneront et on vous écoutera deux fois mieux. Être charismatique, c'est bien souvent d'abord apprendre à se taire", reconnaît-il. De quoi permettre aux candidats d'obtenir à coup sûr, l'attention du jury et tenter de décrocher une bonne note.