Gironde : un nouvel incendie se déclare près d'Arès, plus de 300 personnes évacuées

La saison des incendies finira-t-elle par prendre fin en Gironde ? C'est une question que les sapeurs-pompiers du département doivent se poser, alors même qu'un nouvel incendie s'est déclenché ce dimanche autour de la ville d'Arès, proche du bassin d'Arcachon. "Actuellement, nous en sommes à un peu plus de 120 hectares touchés", souligne Xavier Daney, le maire de la commune. Mais contrairement aux autres incendies de la saison, ce nouveau foyer se trouve relativement proche des habitations.

"Nous avons 310 personnes évacuées à titre préventif dont un camping avec 60 personnes, puisque la zone de secours se trouve relativement à proximité des habitations. Nous avons organisé sur site un centre d'hébergement pour pouvoir accueillir l'ensemble de ces personnes déplacées", explique-t-il au micro d'Europe 1.

Mobilisation importante

Mais Xavier Daney l'assure, tout est fait pour que le feu ne progresse pas vers les logements. "Nous avons un dispositif relativement important puisque nous avons plus de 310 SDIS (Service Départemental d'Incendie et de Secours) de Gironde et des renforts des départements voisins. Nous avons, en plus de ces hommes là, deux Dash les quatre Canadairs qui survolent notre territoire", indique-t-il.

Les pompiers restent mobilisés. Si le temps devrait leur être favorable avec des températures d'environ 15 degrés dans la nuit de dimanche à lundi, la pluie n'est pas attendue avant une semaine.