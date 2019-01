"Gilets jaunes" à Strasbourg : seconde plainte d'une mère d'adolescent blessé

Une seconde plainte a été déposée vendredi à Strasbourg par la mère d'un adolescent blessé en marge d'un rassemblement de "gilets jaunes", quelques jours après une première plainte pour des faits similaires, a indiqué une source policière.

La plainte a été déposée pour blessures involontaires et l'enquête devra déterminer si cet adolescent de 15 ans, blessé samedi au niveau d'une jambe lors d'échauffourées entre "gilets jaunes" et forces de l'ordre, a été victime d'un tir de lanceur de balles de défense (LBD), selon une source policière.

Un autre adolescent blessé au visage. Il a été entendu vendredi matin et sa mère a déposé plainte dans la foulée pour blessures involontaires, confirmant une information des Dernières Nouvelles d'Alsace. Selon le quotidien, le jeune a été touché par un tir de LBD au niveau de la cuisse gauche, où il présente un important hématome. Lors de l'incident, il se trouvait en compagnie d'un autre adolescent de 15 ans, qui a été blessé au visage et a dû être opéré. Il était apparu le week-end dernier, le visage ensanglanté, sur des photos et une vidéo abondamment relayées sur les réseaux sociaux.

Une enquête préliminaire ouverte dès dimanche. Un commentaire accompagnant la vidéo affirmait qu'il avait "reçu un tir de flashball en plein visage". "La blessure serait due à un tir de (LBD)", avait dit une source proche des secours. Une enquête préliminaire avait été ouverte dès dimanche pour déterminer la nature de la blessure, et la mère de cet adolescent a porté plainte lundi. Le jeune entendu vendredi a de son côté été convoqué par la police strasbourgeoise. "On savait qu'il y avait un deuxième blessé (...) Les collègues ont enquêté" et ont fini par retrouver ce deuxième adolescent qui apparaissait lui aussi sur des images de vidéosurveillance et des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, a-t-on ajouté.

Un rassemblement émaillé d'incidents. À l'instar du premier adolescent, il a indiqué aux enquêteurs n'avoir pas participé à la manifestation des "gilets jaunes", expliquant qu'il se trouvait dans le centre de Strasbourg pour faire des achats. Le rassemblement de 1.500 "gilets jaunes" samedi à Strasbourg a été émaillé d'incidents: les forces de l'ordre sont intervenues à plusieurs reprises pour disperser des groupes de manifestants qui voulaient accéder au centre-ville ou à la gare.