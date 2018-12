"Gilets jaunes" : 12.000 manifestants dans toute la France pour "l'acte 7"

Pour le septième week-end de mobilisation des "gilets jaunes" en France, le mouvement a perdu de son ampleur. À midi, 12.000 personnes ont manifesté samedi partout dans l’Hexagone, selon des chiffres du gouvernement, qui n'a pas donné de chiffre de mobilisation à la fin de la journée.

Une mobilisation similaire à Bordeaux. Ce chiffre traduit une baisse de la mobilisation, alors qu’ils étaient environ 38.600 à battre de le pavé samedi dernier, pour l’acte 6. Toutefois, les "gilets jaunes" sont restés pleinement mobilisés à Bordeaux, où 2.500 manifestants ont été recensés, soit un chiffre similaire à celui du 22 décembre.

Dans la capitale, ils étaient 800 à battre le pavé, et un millier environ à Marseille, Rouen et Nantes. Ils étaient 1.350 à Toulouse, 700 à Valence, 500 à Pau et une centaine à Nice. Quelques opérations "péages gratuits" ont également eu lieu par endroits. Et environ 2.500 personnes restaient mobilisées sur des ronds-points dans l’Hexagone ces derniers jours.

Poursuite du mouvement pour le réveillon. Mais en dépit de cette perte de vitesse, le mouvement des "gilets jaunes" promet de se poursuivre pour la nuit de la Saint-Sylvestre, lundi. Des rassemblements sont d’ores et déjà annoncés sur le pont d'Aquitaine à Bordeaux, place Masséna à Nice ou encore sur les Champs-Élysées à Paris.