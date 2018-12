Quelque 2.400 "gilets jaunes" à Bordeaux, selon la préfecture

Quelque 2.400 "gilets jaunes" ont commencé à manifester samedi après-midi à Bordeaux, selon la préfecture, une mobilisation quasi identique à celle de la semaine précédente. Parti comme à son habitude de la place de la Bourse, en bord de Garonne, pour ensuite se diriger vers le centre-ville, le cortège était précédé de quelque 50 motards "gilets jaunes". Portant des banderoles "RIC" (Référendum d'initiative citoyenne), des drapeaux français, les manifestants criaient "Macron Démission", lançaient des fumigènes ou des pétards.

"Ça va repartir en janvier parce qu'il y en a marre qu'on nous prenne pour des lapins de six semaines". Murielle, 55 ans, employée de bureau, manifeste depuis le début "pour le pouvoir d'achat qui baisse de plus en plus, pour le RIC", dit-elle à l'AFP. "Je suis là depuis le 17 novembre. On tient le coup même si on nous dit qu'on est de moins en moins nombreux. Là, il y a les fêtes de fin d'année, les vacances. Ça va repartir en janvier parce qu'il y en a marre qu'on nous prenne pour des lapins de six semaines", a-t-elle poursuivi. La manifestation se déroulait dans le calme au milieu d'une mobilisation des forces de l'ordre importante, identique aux samedis précédents.

Quelques interpellations ont eu lieu avant le départ du cortège pour détention de matériel offensif ou défensif. Des échauffourées ont régulièrement éclaté en fin de cortège lors des manifestations précédentes à Bordeaux, à la tombée de la nuit.