"Gestes barrières et crème solaire" : les prévisions de Jean-Baptiste Lemoyne avant l'été

INTERVIEW

Les indicateurs de suivi de l'évolution de l'épidémie de Covid-19 ne cessent de s'améliorer et les vacances d’été approchent : deux éléments qui (re)donnent le sourire. L’été 2021 devrait se dérouler dans de meilleures conditions que l’an dernier. "Tous les indicateurs semblent passer au vert", a rassuré Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du Tourisme, jeudi dans l’émission La France bouge d’Europe 1. Les touristes seront-ils de retour cet été ? "Oui, ça sent très bon", a-t-il insisté.

Des taux d’occupation supérieurs à ceux de l’été 2019

"Les gites de France nous signalent qu’ils sont à des taux d’occupation supérieurs de 8 à 14 points à ceux de l’été 2019, qui était lui-même déjà un été record", a déclaré Jean-Baptiste Lemoyne, indiquant également que la Fédération de l’hôtellerie de plein air avait elle aussi annoncé que les professionnels du secteur enregistraient plus de réservations en ce moment qu’il y a deux ans. Des données positives alors que le gouvernement veut encourager les Français à privilégier le tourisme sur le territoire national.

"Faire le choix de la France, c’est faire le meilleur choix"

"L’an dernier, les Français ont plébiscité la France à 94%. Cette année ce sera un peu moins", a avancé Jean-Baptiste Lemoyne jeudi sur Europe 1. "Faire le choix de la France, c’est faire le meilleur choix" martèle-t-il ces dernières semaines . Depuis début juin, le secrétaire d’Etat multiplie les rencontres auprès des pays voisins, comme en Belgique en Suisse ou en Italie, pour vanter les mérites de la destination France et attirer les touristes. Car depuis le 9 juin, les voyageurs européens vaccinés peuvent à nouveau venir en France.

"Vacances rime aussi avec prudence"

Mais si l’horizon semble s’éclaircir pour le secteur touristique et les vacances, la prudence reste de mise. "Les acteurs touristiques ont mis en place des protocoles pour que l’on puisse conjuguer les gestes barrières avec la crème solaire", a assuré Jean-Baptiste Lemoyne avant d’ajouter : "Vacances rime aussi avec prudence".

"Une envie d’aller vers la nature et les grands espaces"

Le secrétaire d’Etat a également indiqué que cette reprise de l’activité était "contrastée" sur le territoire. "Paris et l’Ile-de-France ont été plus lourdement touchés depuis le début de la pandémie, car il y a notamment tout un tourisme d’affaire qui ne revient pas immédiatement. Les grandes foires et les grands salons, ce sera pour la rentrée. L’hôtellerie à Paris reste encore touchée et c’est pour ça que l’on maintient les aides. On a voté 15 milliards d’euros additionnels à l’ensemble des secteurs économiques les plus touchés. En revanche, ça marche très bien sur le littoral, notamment sur la côte Atlantique, mais aussi à la montagne", a-t-il développé. Selon lui, l’attractivité pour le bord de mer et la montagne traduit une "envie de redécouvrir la France et d’aller vers la nature et les grands espaces".

Et même si "ça sent très bon" selon les mots du secrétaire d’Etat, ce dernier a voulu insister sur la vaccination : "Le plan est simple : vacciner, vacciner, vacciner". Ces derniers jours, la progression du variant Delta inquiète l’exécutif. Jeudi, le Premier ministre Jean Castex, accompagné du ministre de la Santé Olivier Véran, était en déplacement dans les Landes, à Mont-de-Marsan, où la situation sanitaire se dégrade, en raison d’une circulation accrue du variant. Dans le département du Sud Ouest, il représente désormais 70% des contaminations. Et selon les experts européens, il pourrait représenter jusqu'à 90% des nouvelles infections d'ici le mois d'août dans l'Hexagone et en Europe.