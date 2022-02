Généralement gris, doux avec des passages pluvieux, ensoleillé sur l'extrême sud-est

Mercredi, la majeure partie de l'hexagone conservera un ciel couvert et des pluies souvent généralisées, seuls le pourtour méditerranéen et la Corse bénéficieront d'un ciel lumineux, selon les prévisions de Météo-France. Sur les massifs, des chutes de neige se produiront en début de journée à partir de 700 à 800 m d'altitude sur le Jura et les vallées alpines intérieures, vers 1200 à 1300 m sur les Vosges, le Massif central et les Pyrénées. Avec le redoux, la pluie remplacera dans la matinée la neige en-dessous de 1800 à 2000 m d'altitude. Au cours de l'après-midi, les pluies deviendront plus espacées.

Des vents de 60 à 70 km/h

Sur la moitié nord du pays, les vents de secteur sud-ouest se renforceront alors que dans l'intérieur des terres des pointes pourront atteindre 60 à 70 km/h. Près de la Manche les rafales augmenteront jusqu'à 70 à 90 km/h en fin d'après-midi. À l'opposé, sur les régions méditerranéennes, le temps sera moins perturbé avec un ciel lumineux malgré de nombreux passages nuageux. Le vent soufflera modérément le matin, mais l'après-midi la tramontane se renforcera jusqu'à 80 à 90 km/h en rafales sur le Roussillon. En revanche la Corse retrouvera un temps sec et ensoleillé.

Les minimales afficheront de 4 à 10 degrés

Côté températures, hormis de l'Auvergne jusqu'au nord de PACA où elles s'abaisseront entre -2 et +3 degrés, les minimales afficheront de 4 à 10 degrés. Les maximales seront en hausse, avec 10 à 14 degrés du Grand-Est au Massif central et Rhône-Alpes, 12 à 16 degrés ailleurs, jusqu'à 16 à 18 degrés au pied des Pyrénées et près de la Méditerranée.