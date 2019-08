Gelées en plein mois d'août : il a fait jusqu'à -0,5°C dans le Doubs

Alors que les précipitations se multiplient en ce mois d'août, voilà que les températures se mettent à chuter. Ce mercredi matin, le mercure est descendu en dessous de la barre du zéro, avec -0,5°C à Chapelle-des-Bois dans le Doubs, indique BFMTV. Dans un autre village de Franche-Comté, les températures ne dépassaient pas les deux degrés, avec 1,2°C à Mouthe.

Températures fraîches, sauf dans le Sud

Grande fraîcheur dans les massifs de moyenne montagne ce matin. Le réseau StatIC a enregistré sa première #gelée de la saison avec -0.5°C à Chapelle-des-Bois (#Jura, 1072m). Notons aussi +3.1°c à Brassy (#Morvan, 412m) et +4.2°C à Bellefontaine (#Vosges, 512m)@infoclimatpic.twitter.com/bCJrlnqQ3k — Météo Villes (@Meteovilles) August 14, 2019

Sur le reste du territoire, les températures restaient fraîches au lever du soleil. Seul le pourtour méditerranéen affichait des températures estivales, avec des températures avoisinant les 20 degrés le matin, et les 30 degrés l'après-midi. Dans le Languedoc et le Var, le mercure montait localement à 33 et 34 degrés.

Mardi, la fraîcheur avait été aussi constatée, notamment dans le nord-ouest du pays. en Bretagne et en Normandie, le thermomètre affichait entre 4 et 7°C au petit matin.

Pas un record pour autant

-0.5°C ce matin dans le Haut-Doubs @ChapelledesBois (station @infoclimat située à la Chaumoz). Les gelées n'y sont pas rares en août. On peut penser d'après les relevés @meteofrance de Mouthe que le record mensuel soit "assez proche" de -5°C. https://t.co/pabIyAFg2Hpic.twitter.com/KMh7acn1QX — Francois Jobard (@Francois_Jobard) August 14, 2019

Si ces températures sont fraîches pour la saison, elles ne sont pour autant pas inédites. Comme l'explique François Jobard, météorologue, les gelées ne sont pas un phénomène rare au mois d'août et des températures plus basses encore ont pu être relevées au cours des années précédentes.