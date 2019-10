Gare aux pesticides à la maison !

Insecticides, anti-parasites ou encore herbicides... 75% des Français utilisent l’un de ces pesticides chez eux au moins une fois dans l'année. Ce sont les résultats d'une étude inédite baptisée Pesti’home menée par l'Anses - l'agence de sécurité sanitaire - et publiée lundi. L'instance en profite pour faire une série de recommandations pour que pour les Français manient avec plus de précautions ces produits chimiques.

Sans surprise, la star des pesticides domestiques dans nos maisons, ce sont les insecticides. 84% des Français en utilisent, sans parfois vraiment s'en rendre compte. Ça vaut d'abord pour ceux qui ont un animal domestique, qui traitent leur chien ou leur chat avec des produits contre les tiques ou les puces. Mais il y aussi tous ceux - et ils sont nombreux - qui font la guerre aux moustiques, aux cafards, et même aux souris, à coup de gel ou de bombes aérosol. Certains jardiniers du dimanche utilisent aussi des herbicides, pour lutter contre les mauvaises herbes ou les champignons.

Recommandations

Alors pour l'Anses, le problème n'est pas que ces produits soient dangereux en tant que tels, mais que très peu d'entre nous prêtent attention à la notice d'utilisation. "Un exemple concret, c’est quand on utilise un spray ou un aérosol pour tuer des moustiques dans une pièce", illustre Jean-Luc Volatier, directeur adjoint de l'évaluation des risques à l'Anses. "Il importe de sortir de la pièce après l’utilisation, de n’y rentrer qu’après quelques minutes et au moment où on y rentre, tout de suite aérer la pièce pour ne pas être exposé."

Autres recommandations : ne pas dormir avec un animal qui vient d'être traité ou encore utiliser des gants lorsque c'est indiqué. Et puis enfin ne pas jeter de produits usagers à la poubelle ou dans l'évier comme le font la plupart des Français, mais dans une déchetterie.