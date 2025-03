France Travail : le médiateur a reçu encore davantage de plaintes en 2024

© Jean-Marc Barrère / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

France travail © Jean-Marc Barrère / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Article Suggestions

Selon son rapport, le nombre de plaintes reçues par le médiateur de France Travail a continué d'augmenter en 2024. En cause un "chamboulement réglementaire permanent", qui génère parfois "angoisse et colère" chez les usagers, indique le document. Le nombre de demandes de médiation s'est élevé l'an dernier à 58.418, contre 52.464 en 2023 et 45.312 en 2022.