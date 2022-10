«Foules», une exposition pour tout comprendre sur nos comportements de groupe

Tout le monde a une bonne ou une mauvaise expérience de la foule, dans les transports, dans une gare, dans un stade ou encore dans une salle de concert. Une exposition vient tout juste d'ouvrir mi-octobre à la cité des Sciences et de l'Industrie à Paris, baptisée Foules, une analyse sociologique et scientifique des phénomènes de foules.

Une harmonisation des foules

La foule est traitée comme un objet scientifique : comment se comporte-t-elle, comment agit-elle ? Par exemple, elle ne se déplace pas de la même manière en France et à l'étranger. En France, très souvent les piétons se doublent par la droite. "Souvent quand on roule à droite, on s'évite aussi par la droite et inversement", explique Mehdi Moussaïd, chercheur spécialisé dans le comportement des foules. "Mais il y a des exceptions ! Au cœur de Londres, les piétons s'évitent par la droite alors que les automobilistes roulent à gauche. Londres étant un peu enclavée dans l'Europe qui roule à droite, les piétons sont plus européens qu'Anglais", souligne-t-il.

La foule peut être gênante, parfois oppressante, mais il y a aussi des moments d'intelligence collective. Par exemple, lorsque l'on se met à chanter à plusieurs, détaille Dorothée Vatinel, commissaire de cette exposition. "On s'aperçoit que lorsque les chanteurs chantent ensemble c'est souvent meilleur, surtout quand ce sont de mauvais chanteurs. Finalement, cette foule chante juste parce que quand on chante avec les autres on a tendance à ajuster sa note à celle de son voisin", explique-t-elle. "Notre cerveau aussi corrige lorsque les notes ne sont pas très bonnes."

Des conseils sont aussi donnés pour ne pas paniquer quand on se trouve au milieu d'une foule dense, comme repérer les issues et se laisser porter par les mouvements de foule. L'exposition est à découvrir à la Villette jusqu'au mois d'août 2023.