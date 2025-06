L'année des 90 ans du "Normandie", le musée André Malraux (MuMa) du Havre (Seine-Maritime) consacre une exposition aux légendaires paquebots de la première moitié du 20ème siècle avec un focus sur le mythique paquebot Normandie.

Le MuMa, le musée d'art moderne du Havre, nous emmène à bord du mythique Normandie. Ce paquebot, il y a 90 ans, était le plus grand du monde. Cette exposition fait revivre son épopée transatlantique entre le Havre et New York.

Une traversée légendaire

Quatre jours, trois heures et deux minutes...Ce fut la durée de la traversée entre le Havre et le New York par le Normandie. Ces chiffres sont un record. À son bord sont présents Marguerite Lebrun, la femme du président Albert Lebrun, mais aussi Colette et Blaise Cendrars. Le dernier film du réalisateur Sacha Guitry y sera même projeté.

Au-delà de la démonstration de force industrielle, le paquebot est une représentation d'un imaginaire collectif national de puissance, de gigantisme, d'aventure et de modernité qui est né dans les chantiers de Saint-Nazaire.

Une inspiration pour les artistes

Les peintres cubistes, surréalistes, les architectes, les cinéastes, les photographes et autres affichistes furent fascinés par cette esthétique transatlantique. L'exposition "Paquebot 1913-1942, une esthétique transatlantique" au Musée d'art moderne du Havre en est la preuve.

C'est une traversée dans notre passé, de l'insouciance des années 20 jusqu'à l'inquiétante annonce de la Seconde Guerre mondiale qui sera le théâtre des dernières traversées vers l'exil.

L'exposition est ouverte au public jusqu'au 21 septembre.