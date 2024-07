Fortes chaleurs : à Lyon, des salles climatisées ouvertes pour les personnes âgées

La France étouffe : 45 départements sont placés en vigilance canicule, et ils seront rejoints ce mercredi par deux autres, le Var et l'Hérault. La chaleur qui frôle parfois les 40 degrés est difficile à vivre, notamment pour les personnes âgées. À Lyon par exemple, plusieurs arrondissements ont ouvert des salles fraîcheurs à l'image du 7e, au centre-sud de la capitale des Gaules.

Pendant une bonne heure ce mardi, Christine, 74 ans, a fui la chaleur de son appartement situé au deuxième étage pour lire dans cette salle climatisée. "Je ferme tous les volets comme tout le monde, et c'est quand même 28-29 degrés (à l'intérieur)", relate-t-elle au micro d'Europe 1.

Des salles qui ferment leurs portes en fin d'après-midi

Cette habitante de Lyon essaie "de s'éventer, passer sous l'eau, etc. Mais, on ne peut pas être aussi bien que dans une salle climatisée, c'est certain", concède Christine. Comme la bibliothèque du quartier est fermée, Germaine se réfugie, elle aussi, à l'intérieur de la mairie. À 87 ans, elle redoute ces températures caniculaires. "Il fait une chaleur, c'est épouvantable, on a trop chaud, on est tout moite", souffle-t-elle, soulignant qu'elle se trouvait "très bien" à la mairie du 7ᵉ.

Après un grand verre de sirop au café du coin, Michèle, 81 ans, se serait bien aussi rafraîchi encore un peu. Mais, à 16h45, les portes de la mairie sont fermées. "Je suis plus fatiguée, c'est sûr. Je serais bien restée un moment, ne serait-ce que pour se rafraîchir, reprendre une température normale et partir après", regrette cette Lyonnaise. Des résidences seniors sont également ouvertes pour les personnes âgées et ferment pour la plupart à 18 heures.