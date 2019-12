Fort risque d'avalanches dans tous les massifs de Savoie, selon Météo France

"L'ensemble des massifs" de la Savoie sont placés dimanche soir en risque fort d'avalanche, a annoncé Météo France dans son bulletin national de suivi, alors que les premiers vacanciers sont arrivés dans les stations de ski ce week-end.

Une "succession rapide de perturbations assez actives touche les Alpes. Dimanche vers 13h, on relevait vers 1800 m de 30 à 40 cm de neige fraîche tombée dans la nuit et la matinée, la limite de la pluie se situant vers 1200 à 1400 m. Cette neige repose souvent sur un manteau neigeux peu consolidé en surface sur 40 à 60 cm", a expliqué l'organisme de prévisions.

"Le risque d'avalanches sera fort, de niveau 4 sur 5 sur l'ensemble des massifs de la Savoie", a indiqué Météo France. Concrètement, "le risque de départ spontané d'avalanche augmentera dans la nuit de dimanche à lundi et se poursuivra lundi : de nombreuses grandes avalanches et quelques très grandes avalanches se produiront spontanément".

Le ski hors piste déconseillé

"Ces avalanches pourront toucher les quelques secteurs routiers habituellement exposés (principalement dans les massifs de Haute-Tarentaise, Haute-Maurienne et Vanoise), ainsi que les infrastructures de montagne (massifs pré-cités et également Beaufortain et Maurienne).

La préfecture du département a appelé à la prudence, rappelant que "dans de nombreuses pentes, le passage d'un seul skieur sera susceptible de déclencher une avalanche". "La pratique du ski hors pistes balisées et ouvertes est déconseillée", a rappelé le préfet Louis Laugier.

Par ailleurs, en fonction des risques, "des axes pourront être ponctuellement fermés à la circulation pour des déclenchements" préventifs d'avalanches par les autorités.