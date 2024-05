Fin de vie : modifier les critères d'éligibilité, «c'est rompre l'équilibre» du texte, met en garde Vautrin

Modifier les critères d'éligibilité pour accéder à l'aide à mourir, "c'est rompre l'équilibre de ce projet de loi", a mis en garde la ministre de la Santé Catherine Vautrin, en introduisant les débats à l'Assemblée nationale sur le texte du gouvernement.

La ministre réclame un retour à la version initiale du projet de loi, plus stricte

Le gouvernement souhaite que l'aide à mourir soit "ouverte uniquement" aux personnes majeures "atteintes d'affections graves et incurables avec pronostic vital engagé à court ou moyen terme, souffrant de douleurs insupportables et réfractaires aux traitements" et "qui en expriment la demande de manière libre et éclairée", a-t-elle souligné. La ministre réclame un retour à la version initiale du projet de loi, plus stricte, tandis que les députés ont supprimé en commission la notion de "pronostic vital engagé à court ou moyen terme", lui préférant celle d'affection "en phase avancée ou terminale".

Catherine Vautrin a aussi longuement insisté sur le "discernement" du patient jusqu'au bout, "fondement" de ce projet de loi : la "volonté libre et éclairée du patient" sera le "pilier absolu du texte", a-t-elle assuré. "Seul le patient doit exprimer sa volonté de manière libre et éclairée et réitérée", a souligné la ministre, alors que des députés de gauche et du camp présidentiel demandent d'ouvrir l'aide à mourir à des patients qui l'auraient demandée dans des directives anticipées, avant de perdre leur discernement.

Dans le "périmètre précis" fixé par le gouvernement, environ "4.000 personnes par an" seraient concernées par l'aide à mourir, a estimé Catherine Vautrin, "majoritairement atteintes de cancers ou de fibrose pulmonaire en phase terminale, de maladies neurodégénératives graves en phase très avancée qui peuvent entraîner une paralysie des muscles impliquant la motricité ou la déglutition". Catherine Vautrin a affiché "son attachement à un texte d'équilibre", "boussole" de ce débat, tout en voulant répondre à une "demande sociétale claire, d'aller un pas plus loin" dans la législation en vigueur sur la fin de vie.

L'Assemblée nationale a prévu deux semaines de discussions en première lecture, le vote devant avoir lieu le 11 juin, avant la transmission du texte au Sénat à la rentrée prochaine.