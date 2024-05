Pascal Praud et vous - Aide à mourir : «Si la loi ne passe pas, en fonction de l’évolution de ma maladie, je me suiciderai», déclare Céline

Un témoignage poignant. Le projet de loi sur la fin de vie est arrivé ce lundi à l'Assemblée afin d'ouvrir la possibilité pour certains patients d'une "aide à mourir". Céline, 58 ans, atteinte de la sclérose en plaques, espère que le texte ne sera pas rejeté par les députés. Invitée dans l'émission "Pascal Praud et vous", l'auditrice a annoncé son intention de mettre fin à ses jours, si le texte n'aboutissait pas. "Si la loi sur la fin de vie ne passe pas, en fonction de l’évolution de la maladie, je me suiciderai", a-t-elle annoncé sur Europe 1.

"Je ne veux pas être figée dans ma vie. Je sais ce qui m'attend et je ne veux pas d'une maladie neurodégénérative. On devient dépendant de nos tiers et moi, malgré ma maladie, j'ai une vie qui me plaît. Je compte donc fortement sur cette loi, car si j'ai un jour, je ne veux plus supporter cette vie et bien cette loi me le permettra, car je n'ai pas les moyens d'aller en Suisse", se justifie Europe 1.