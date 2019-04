Feux de forêt : François de Rugy alerte sur un "risque incendie plus fort" en 2019

Le ministre de la Transition écologique, François de Rugy, a alerté sur un "risque incendie plus fort" pour l'année 2019 en raison notamment de la sécheresse et des hausses de températures, vendredi, auprès de France Bleu Provence.

Un appel à la vigilance pour tous. L'élévation des températures et les périodes de sécheresse augmentent le risque de feux de forêt, selon François de Rugy. "Chacune et chacun d'entre nous ont une responsabilité : lutter avec acharnement contre les pyromanes", a-t-il insisté auprès de France Bleu, en rappelant qu'il faut "encore plus qu'hier se protéger et se prémunir grâce à des aménagements et des comportements de précaution". Le ministre a également confirmé la commande de six avions Dash, des appareils destinés à lutter contre les incendies, pour la base de Nîmes-Garons, dans le Gard. Des feux de forêts s'étaient déclarés dès janvier dernier dans les Alpes-Maritimes et en Corse en février.