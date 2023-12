Fêtes de fin d'année : l'impatience des enfants avant l'arrivée du père Noël

Alors que Noël arrive à grands pas, Bison Futé voit rouge dans le sens des départs. De gros embouteillages sont attendus en Île-de-France et dans la région Auvergne Rhône-Alpes. Et, lors de ces trajets avec les enfants, une question revient régulièrement : "quand est-ce qu'on arrive ?". En revanche, dans cette période des fêtes de fin d'année, c'est l'arrivée du Père-Noël qui rend les plus jeunes impatients. Pour ces enfants, les derniers jours semblent interminables. Europe 1 s'est donc rendue dans une école maternelle du 15e arrondissement de Paris pour mesurer l'impatience des tout petits.

"On adore les cadeaux"

À quatre ans, Lili sait compter jusqu'à 1.000 et connaît presque le nombre de dodos avant Noël. "Quatre", affirme-t-elle avec assurance. Dans cette école du 15e arrondissement de la capitale française, ces enfants trépignent d'impatience. "On adore les sapins et les décorations. Il y a du chocolat et aussi on adore les cadeaux", affirment-ils à tour de rôle. Si ces jeunes enfants s'impatientent, ils sont surtout à l'affut pour rencontrer le Père-Noël, comme l'année dernière. "Je n'ai pas dormi et il est rentré dans ma maison. Il m'a vu aussi et moi j'ai juste regardé comment il a posé les cadeaux", raconte une fillette au micro d'Europe 1.

Et quand on leur demande la liste des cadeaux, les envies divergent : "une boîte au trésor, des patins à roulettes, un livre de recettes et un skateboard". Une pile de cadeaux méritée grâce à un comportement exemplaire en maternelle selon eux. "Moi je n'ai pas fait de bêtise", assure une première élève. Tandis qu'un autre garçon déclare en avoir fait "quatre, cinq ou six". De son côté, un autre admet travailler "hyper dur". "Je fais pleins d'additions, je calcule le poids du Père-Noël", dit-il. Entre cinq et dix tonnes selon les calculs d'Oscar. De quoi largement, dit-il, passer dans la cheminée.