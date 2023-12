SNCF : ruée sur les billets à Noël, parcours du combattant pour partir à moindre frais

Des trains presque complets, et les derniers billets (très) chers. À deux semaines de la période des fêtes de fin d'année, la SNCF a écoulé 4 millions de billets de train pour les vacances de Noël. Alors avis aux retardataires : il est désormais très compliqué de trouver un billet à un prix abordable, certains trajets ne sont d'ailleurs même plus disponibles. Et pour cause ! Sur les grands axes, déjà neuf trains sur dix sont complets, c'est plus qu'en 2022.

Quasi impossible de trouver encore des billets à des tarifs attractifs

Sur les 4 millions de réservations prises, 1 million concernent le seul week-end de Noël ! Résultat, "sur des trajets comme un Paris-Toulouse, le 23 décembre, y a plus un seul train disponible à l'achat", confirme au micro d'Europe 1 Matthieu Marquenet, cofondateur de la plateforme de réservation Kombo. "Sur des Paris-Lyon on va retrouver quelques Trenitalia. Et éventuellement sur des trajets inOui, il va rester quelques billets en première classe, donc forcément à des tarifs bien plus élevés que de la seconde classe ou du Ouigo." Actuellement, il faut compter en moyenne 161 euros pour un aller simple pendant les vacances de Noël.

Hausse des prix hors période de fêtes

Le fond du problème, c'est que la SNCF manque de trains et donc logiquement les prix augmentent. Des rames supplémentaires doivent arriver, mais pas avant... 2025. D'ici là, il faudra payer plus cher son billet, même hors période de Noël et autres vacances scolaires. En 2024, les prix des billets de TGV pourront augmenter jusqu'à 6%, soit la hausse des coûts pour la compagnie.

De son côté, Clément Beaune, ministre des Transports, a annoncé début décembre que le gouvernement mettrait en place un bouclier tarifaire sur les tarifs des trains Ouigo et Intercités, en 2024. À noter également qu'il est désormais possible de payer son billet de train en plusieurs fois.