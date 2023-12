Truffe, champignons, litchi... Au marché de Rungis, les indispensables pour le repas de Noël

À huit jours des fêtes de fin d'année, Europe 1 s'est rendue au pavillon fruits et légumes du marché de Rungis. À quelques jours des Fêtes, le ballet des palettes s'accélère, notamment chez Butet, spécialiste des champignons.

Dans un frigo noir, Fatima Guillou, la directrice générale, protège l'une des stars du réveillon. "La truffe reste incontestablement le produit phare. En plus, les prix sont un peu plus abordables", explique-t-elle. Comptez quand même plus de 80 euros les 50 grammes.

Des fruits exotiques pour le dessert

Mais pour les plus petits budgets, pas de panique, vous pouvez vous rabattre sur les champignons sauvages. "On fait ce produit-là en petite barquette, où on peut maîtriser son budget. Là, vous avez de la chanterelle jaune, de la chanterelle grise, du shiitake, du pied-de-mouton et un peu de persil."

Pour le dessert, exit la bûche, misez plutôt sur les fruits exotiques : ananas, mangue et pourquoi pas le litchi. "Le litchi de la Réunion, c'est le produit phare des fêtes", sourit Samir, commercial chez Blampin fruits. "On voyage, le sucre, le parfum. Il est très juteux, il n'y a quasiment pas d'acidité." Un litchi un peu plus cher que l'an dernier car le coût du transport depuis l'océan Indien a explosé.