Violence aux Fêtes de Bayonne : l'homme de 58 ans agressé la semaine dernière est décédé

L'homme de 58 ans, hospitalisé après une violente agression commise la semaine dernière lors des fêtes de Bayonne, dont l'auteur a été mis en examen, est décédé mardi soir, a annoncé mercredi le parquet de Bayonne. "Hier soir, la victime de ces actes criminels est malheureusement décédée au centre hospitalier de la côte basque, où elle se trouvait prise en charge depuis son hospitalisation le 11 juillet", a indiqué le procureur de la République Jérôme Bourrier dans un communiqué.

Deux versions des faits qui s'opposent

Le suspect, un agresseur multirécidiviste, avait été mis en examen samedi pour tentative d'homicide et placé en détention provisoire par le parquet, qui a requalifié l'information judiciaire sous le chef de "meurtre". Les faits sont survenus le 11 juillet au soir, au lendemain du lancement des fêtes, au niveau d'une gare routière mise en place pour les festivités qui accueillent des centaines de milliers de personnes chaque année.

Les versions sur l'origine de l'altercation entre les deux hommes diffèrent, selon le parquet. La victime, un festayre âgé de 58 ans et en état d'ébriété (1,87 g d'alcool par litre de sang), aurait invectivé le mis en cause, un Français guadeloupéen de 39 ans qui évoque des propos à caractère raciste, que la compagne de la victime conteste. Malgré des tentatives d'apaisement de la situation, le mis en cause, se présentant comme "champion de boxe", aurait porté "deux coups violents au visage" de la victime, provoquant un "traumatisme crânien grave avec hémorragie cérébrale".

Selon le parquet, l'homme a de nombreux antécédents judiciaires pour des faits de violences et les images de la vidéoprotection "laissent clairement apparaître que la victime n'a, à aucun moment, tenté de porter des coups".

L'an passé, les fêtes de la ville avaient déjà été endeuillées par l'agression mortelle d'un habitant du centre-ville. Après un record de participation en 2023, avec 1,3 million de personnes, la mairie de Bayonne a relevé cette année une baisse "de 15 à 20%" de la fréquentation des fêtes, avancées en raison des Jeux olympiques à Paris mobilisant de nombreuses forces de l'ordre.