Explosion à Paris : «Tout s'est déroulé dans un laps de temps réduit» témoigne la maire du Ve arrondissement

Une explosion qui a fait voler les fenêtres voisines en éclats. Ce mercredi après-midi dans le Ve arrondissement de Paris, un petit immeuble a explosé au 277 rue Saint-Jacques. Selon un dernier bilan, une cinquantaine de personnes auraient été blessées lors de l'incident.

"Pour le moment, on parle d'un accident", souligne avec fermeté la maire de l'arrondissement, Florence Berthout, au micro d'Europe 1. "Mais encore une fois, attendons le résultat de l'enquête de la police judiciaire pour ne pas se lancer dans des supputations", ajoute-t-elle.

"Attendons les conclusions"

"Selon les premières images que nous avons pu visionner, il semblerait que l'explosion soit partie du premier ou du deuxième étage de cette école et pas du rez-de-chaussée", ajoute l'élue. Cette dernière est mobilisée depuis mercredi soir. "J'ai été une des premières personnes sur place, appelée par le général qui dirige l'école militaire du Val-de-Grâce et qui a vu et entendu l'explosion". "Tout ça s'est déroulé dans un laps de temps extrêmement réduit", explique Florence Berthout.

L'enquête devra désormais définir l'origine du drame. Mais la maire l'assure : "Il faut être extrêmement prudent. Mais ce qu'il s'est passé rue de Trévise n'est pas en train de se reproduire. Attendons les conclusions de la police judiciaire", alerte-t-elle. Mais dans la capitale, difficile de ne pas faire le lien avec l'explosion rue de Trévise. Le 12 janvier 2019, une explosion de gaz dans cette rue du 9e arrondissement a tué quatre personnes et fait des centaines de sinistrés. Quatre ans plus tard, l'enquête est toujours en cours.