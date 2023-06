«Comme un tremblement de terre, tout tombe», à 16h55, le 277 rue Saint-Jacques explose à Paris

Une explosion a eu lieu ce mercredi après-midi dans la rue Saint-Jacques située dans le Ve arrondissement de Paris. Un immeuble a été partiellement effondré et des gravats se sont retrouvés sur la chaussée. Selon un dernier bilan provisoire, 37 personnes ont été blessées dont quatre ont un pronostic vital engagé. Deux personnes sont toujours recherchées dans les décombres.

Quelque 270 pompiers et 70 engins, dont un camion spécialisé dans le sauvetage et le déblaiement, ont été engagés sur les lieux, rue Saint-Jacques, dans le quartier de l'ancien hôpital militaire du Val-de-Grâce.

"Mon ordinateur a explosé devant moi"

16h55, une détonation, puis une boule de feu d'une trentaine de mètres. Le 277 rue Saint-Jacques vient de s'effondrer. "J'ai entendu une énorme explosion". Rose-Marie, résidente de l'immeuble d'en face, s'enfuit encore en pantoufles au milieu des gravats. "Mon ordinateur a explosé devant moi. Les fenêtres sont tombées, les portes se sont ouvertes. Comme un tremblement de terre, tout tombe", raconte-t-elle.

"On frappe à la porte, on nous dit qu'il faut évacuer"

Les vitres des appartements mitoyens explosent jusqu'à 100 mètres aux alentours. Camille révise alors tranquillement son bac. "J'entends un gros boum. Je vois qu'il y a plein de poussière dans l'air, de fumée. On frappe à la porte, on nous dit qu'il faut évacuer. Du coup, on descend. On voit qu'il n'y a personne dans la rue, que les gens sont bloqués par une barrière avec des policiers. Les pompiers arrivent sur place. On sent l'odeur du gaz et on nous dit par message qu'on ne peut pas dormir le soir", explique-t-elle au micro d'Europe 1. Comme d'autres riverains, Camille n'a pas pu regagner son domicile mercredi soir. Sa solution de repli : dormir chez sa sœur dans le 11e arrondissement de Paris.

À 18h40, l'incendie est circonscrit, le périmètre bouclé. Les maîtres chiens arrivent sur place à la recherche des disparus sous les décombres. Les opérations ont continué à la tombée de la nuit.