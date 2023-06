Explosion à Paris : «On ne peut pas faire de parallèle» avec la rue de Trévise, réagit Olivier Klein

Au lendemain de l'explosion d'un immeuble situé au 277, rue Saint-Jacques dans le Ve arrondissement de Paris, une personne est toujours portée disparue dans les décombres. La déflagration, dont l'origine reste indéterminée, a également fait 37 blessés dont quatre dans un état grave. Si certains témoins et riverains disent avoir senti une odeur de gaz et entendu une "grosse explosion", l'hypothèse d'une fuite de gaz est envisagée mais pas avérée.

"Il n'y a pas eu d'appel à police-secours pour dire qu'il y avait une odeur de gaz"

Un drame qui rappelle évidemment celui de la rue de Trévise à Paris et de la rue de Tivoli à Marseille. D'après le ministre chargé de la Ville et du Logement, Olivier Klein, invité d'Europe 1 Matin, "on ne peut pas faire de parallèle". "Le gaz a un parfum non naturel, il est parfumé pour que l'on repère d'éventuelles fuites de gaz [...] hier, lorsque l'on a fait le point avec le ministre de l'Intérieur, il n'y a pas eu d'appel à police-secours pour dire qu'il y avait une odeur de gaz", a-t-il déclaré au micro d'Europe 1.

Quelque 270 pompiers ont été dépêchés dans le quartier de l'ancien hôpital militaire du Val-de-Grâce pour contenir l'incendie du 277, rue Saint-Jacques. L'explosion de l'immeuble a aussi provoqué plusieurs incendies dans d'autres appartements de la rue en raison des projections, a indiqué Olivier Klein, précisant que les recherches sont toujours en cours.

Le souffle violent de cette explosion a été ressenti à un kilomètre à la ronde, déstabilisant ainsi deux immeubles mitoyens, qui feront l'objet d'études approfondies, et brisant les vitres d'autres immeubles aux alentours. Au total, une vingtaine de logements est concerné, a détaillé le ministre.

Une enquête ouverte

Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour "blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité". Une enquête qui peut être longue, a précisé le ministre sur Europe 1.