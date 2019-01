Explosion à Paris : Qui sont les deux pompiers morts

"Ce soir, ce sont les 8.500 pompiers de Paris qui s'inclinent devant nos héros." Le lieutenant-colonel Gabriel Plus a rendu hommage samedi soir sur LCI, aux deux pompiers qui ont perdu la vie dans l'explosion survenue dans le 9ème arrondissement de Paris, samedi matin.

Les "héros" sont le caporal-Chef Simon Cartannaz et le 1ère classe Nathanaël Josselin, qui étaient respectivement âgés de 28 et 27 ans. Simon Cartannaz, qui comptais cinq ans de service à la caserne de pompiers de Château d'eau, était le premier chef d'équipe à s'engager sur les lieux de l'accident, pour une fuite de gaz, a précisé le lieutenant-colonel Gabriel Plus. Nathanaël Josselin était quant à lui, "le conducteur de l'engin du même centre de secours", où il était basé depuis quatre ans.

Ce dernier, originaire de l'Yonne, était le papa d'un petit garçon de trois ans. Il allait célébrer ses 28 ans le 17 février prochain. Simon Cartannaz était, lui, originaire du village d'Entremont-le-Vieux en Savoie, où il avait précédemment été pompier volontaire.

Au micro de France Bleu Pays de Savoie, le colonel Clavaud qui dirige le service d'incendie et de secours de Savoie, a tenu à saluer "quelqu'un sur qui on peut compter, très actif dans la formation des autres, qui avait un vrai sens humain, de solidarité".