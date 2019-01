VIDÉO - Explosion à Paris : les images impressionnantes filmées par un journaliste italien

VIDÉO

Une scène de chaos en plein Paris. Un journaliste italien a filmé les premiers instants suivants l'explosion d'une boulangerie, dans le centre de la capitale, qui a fait trois morts selon un bilan provisoire. Valerio Orsolini, qui résidait dans un hôtel situé juste en face de cet immeuble du 9e arrondissement, dormait quand il a été réveillé par une énorme déflagration.

Le journaliste, qui travaille pour l'émission Carta bianca de la chaîne publique Rai 3, a immédiatement sorti son téléphone portable, laissant apparaître une rue dévastée, jonchée de débris et de carcasses de voitures. Une petite explosion se produit même alors qu'il est en train de tourner.

Questa mattina a #Parigi una violenta esplosione per una fuga di gas che ha provocato morti e feriti. Questo il racconto dell’inviato di #cartabianca@valerioorsolini che insieme al collega @pappaianni alloggiava in un hotel di fronte al luogo dello scoppio@RaiTre#cartabiancapic.twitter.com/ZairCg4ISR — #cartabianca (@Cartabiancarai3) 12 janvier 2019

L'hôtel dévasté par l'explosion. Le journaliste italien, blessé au visage, se rend ensuite dans les couloirs de l'hôtel, lui aussi dévasté par l'explosion. On peut également y voir le hall de l'hôtel se transformer en hôpital de fortune. Valerio Orsolini sort ensuite dans la rue, filmant de nombreux pompiers en train de s'affairer devant l'immeuble, en flammes.

Deux sapeurs-pompiers et une touriste espagnole sont morts, dix personnes ont été grièvement blessées et 37 plus légèrement dans cette explosion. L'explosion s'est produite samedi matin dans un immeuble où se trouvent notamment une boulangerie et un restaurant au rez-de-chaussée et où des pompiers intervenaient pour une fuite de gaz, dans le 9e arrondissement de Paris.