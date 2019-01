Evaluations en CP : les syndicats demandent leur abandon, rejeté par Blanquer

Plusieurs organisations syndicales ont écrit à Jean-Michel Blanquer pour lui demander l'abandon de la deuxième salve d'évaluations des élèves de CP, prévues la semaine prochaine, une requête refusée par le ministre de l'Éducation qui les juge "essentielles". "Pourquoi fait-on des évaluations ? Évidemment pour hausser le niveau des élèves", a dit le ministre interrogé mercredi sur France Info.

Les syndicats pointent des "dysfonctionnements". Les syndicats d'enseignants ont tous signé mardi une lettre demandant "l'abandon" des évaluations en CP. Suite à la passation de la première salve, "les enseignants font le constat de nombreux dysfonctionnements, qu'il s'agisse des finalités, du contenu, de la passation, de la saisie, de la remontée des résultats, comme de la communication aux familles", ajoutent-ils.

Ces évaluations en français et en mathématiques ont été lancées en septembre pour plus de 1,6 million d'écoliers de CP et CE1. Une nouvelle salve est prévue pour les CP la semaine prochaine. Pour les syndicats, ces évaluations sont "inadaptées aux jeunes élèves de CP et sont facteur de stress".

Blanquer juge le premier bilan "très positif". Le ministre a jugé en leur répondant "absolument essentielles" ces évaluations, car elles permettent d'avoir "un portrait très précis de où en est l'élève". "On a fait une enquête de satisfaction auprès des professeurs et on a à peu près les deux tiers qui nous répondent qu'ils voient bien la pertinence de cette évaluation", a-t-il assuré, jugeant le bilan "très positif".

Dans une lettre adressée mercredi aux syndicats, transmise à l'AFP, le ministre indique que plus de 19.000 professeurs ont répondu en ligne à cette enquête en novembre. "Leurs remarques et leurs suggestions nous ont permis d'améliorer le dispositif", poursuit-il, évoquant une diminution du temps de saisie des résultats ou un contenu "adapté" des tests pour tenir compte de leurs observations. Le ministre propose aux syndicats de les rencontrer en février pour "faire le bilan" de cette "nouvelle étape".

Les résultats complets des évaluations attendus dans les prochains jours. Selon des résultats provisoires des évaluations, publiées mi-octobre par le ministère, 23% des élèves en début de CP ont des difficultés à reconnaître les lettres et le son qu'elles produisent et 8% ont des difficultés à reconnaître les nombres dictés. Des résultats complets sont attendus dans les prochains jours.