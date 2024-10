Évaluations des élèves : les résultats des CP et CE1 en hausse sur les savoirs fondamentaux

À chaque rentrée scolaire, le ministère de l'Éducation nationale organise des évaluations nationales des acquis des élèves en français et en mathématiques. Ces évaluations ont lieu en début de CP et de CE1 depuis 2018. En 2023, les classes de CM1 ont été concernées. Et à la rentrée 2024, de nouvelles évaluations ont été introduites en CE2 et CM2. Elles ont été organisées entre le 9 et le 20 septembre 2024.

Des progrès constatés en mathématiques

Cette année, pour la première fois depuis cinq ans, les résultats des CP et CE1 sont en hausse sur les savoirs fondamentaux. En français, 83,3% des élèves de CP parviennent à reconnaître le nom des lettres et le son qu’elles produisent contre 80,1% l’an dernier. Ces progrès s’observent également dans la manipulation de phonèmes pour laquelle ce taux passe de 82,4 % à 83,4 %. En CE1, ils sont aussi plus nombreux à savoir "lire à voix haute des mots".

Concernant les mathématiques, des progrès sont aussi constatés. Placer un nombre sur une ligne graduée ou résoudre des problèmes sont par exemple mieux assimilés par les élèves de CP. Mais la hausse la plus importante concerne les compétences "additionner" et "soustraire", désormais maîtrisées respectivement à 62,2% et 63,7% par les petits Français de CE1, contre 57% et 55,1% en 2023.

Diminution des écarts entre les élèves en EP et hors EP

Autre point positif : les écarts de niveaux entre les établissements d'éducation prioritaire (EP) et les autres se resserrent en CP et CE1. Preuve, d'après le ministère, que le dédoublement des classes porte ses fruits.

Chez les CM1, les résultats restent stables dans toutes les compétences évaluées par rapport à l'an dernier, à l'exception de "reconnaître les principaux constituants de la phrase". Pour la première fois, les élèves de CE2 ont été évalués en début d'année. Les résultats montrent un ensemble fragile notamment en français où la moitié d'entre eux (54,3%) maîtrisent les règles de grammaire et en mathématiques où le taux de réussite en résolution de problèmes est à 48%. En revanche, les compétences "comprendre un texte et des phrases à l'oral" et "lire des nombres entiers" sont maîtrisées respectivement à 81,1% et 87,8%.

De mauvais résultats en CM2

Seul véritable point noir de ces évaluations : les résultats des CM2, également évalués pour la première fois cette année. En français, 30% des écoliers ont encore des difficultés avec la lecture et moins d'un élève sur deux maîtrise la compétence de "l'accord du verbe conjugué".