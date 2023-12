Classement PISA : le niveau des jeunes Français en mathématiques va-t-il encore s'effondrer ?

Entre les Français et les mathématiques, c'est le désamour. Depuis 30 ans, le niveau dégringole dans cette matière. En 2019, l’enquête internationale TIMSS classait la France parmi les derniers de l'Union européenne en maths. Entre 1995 et 2019, les résultats des élèves français ont drastiquement baissé, de 46 points, soit l'équivalent d’une année scolaire. Plus récemment, le Conseil scientifique de l'Éducation nationale a alerté sur le niveau des élèves de sixième, dont la moitié ne sait pas répondre à la question : combien y a-t-il de quarts d'heures dans 3/4 d'heure ?

Les résultats internationaux PISA, qui mesurent tous les trois ans le niveau des élèves de 15 ans dans tous les pays de l'OCDE, vont être dévoilés mardi. Pour cette édition, qui porte sur des tests menés en 2022, ce sont surtout les compétences en mathématiques des élèves qui sont évaluées.

Le manque de formation des professeurs du primaire pointé du doigt

D'après un rapport qui date de 2018, le retard des élèves en mathématiques pourrait s'expliquer par le manque de formation en mathématiques des professeurs du primaire, souvent issus de filières littéraires. Le mathématicien et ancien député Cédric Villani a corédigé ce rapport. "Les comparaisons internationales nous le disent bien. Le premier facteur de réussite d'un système scolaire, c'est la valorisation de l'ensemble de la sphère éducative, pour avoir des enseignants bien formés à transmettre dans cette discipline. Toutes les actions de formation étaient en première place dans le rapport que nous avons rendu au gouvernement en 2018", explique-t-il au micro d'Europe 1.

Mais ce plan de formation met du temps à être déployé. Tous les départements ne vont pas au même rythme, selon l'Inspection générale de l'Éducation et les effets ne seront pas visibles avant des années. "Je regarde le rapport de l'Inspection générale sur ce sujet, les conclusions premières allaient dans la bonne direction, mais il n'y avait pas assez de moyens financiers, pas assez de moyens humains. Par exemple, pour la formation, quelque chose qui aurait dû être fait, c'est de dégager plus d'heures", poursuit-il.

Ces formations apprennent aux profs à enseigner les maths en manipulant des objets pour rendre plus concrets des concepts abstraits. Une méthode prouvée scientifiquement qui améliore les résultats scolaires.