EUROPE 1 ET VOUS - «On ne capte pas» : cette commune alsacienne déconnectée aura bientôt la 4G !

Quasiment tout le territoire français capte aujourd’hui la 4G. Mais quelques zones peinent encore à se connecter au réseau téléphonique et à Internet. A Rosenau (Haut-Rhin), commune de 2.500 habitants, le maire s’est battu pendant des années pour avoir (enfin !) sa propre antenne 4G. Europe 1 s’est rendue sur place.

"On ne peut pas faire de simples recherches sur Internet"

En arrivant dans le village de Rosenau, 2.500 habitants, notre reporter Europe 1 n’a instantanément plus qu’une seule barre de réseau sur son téléphone portable. L’appareil passe en 3G et bascule même vers un opérateur allemand, puisque la frontière n’est qu’à 100 mètres de là.

Ce constat, les habitants de la commune le dressent tous les jours. "On ne capte pas", soupire Yves qui, par conséquent, n’utilise que rarement son téléphone. "Entre le salon, la cuisine, la salle de bain ou même l’extérieur, le réseau change", explique-t-il. "On ne peut pas connaître les arrêts de bus par exemple, ou faire de simples recherches sur Internet", regrettent deux adolescentes, Célia et Laurianne. Zineb nous fait une démonstration, son smartphone à la main : "Ça ne marche pas", conclut-elle simplement, pas surprise. "J’ai des enfants qui sont à l’école. J’ai toujours peur d’avoir un appel, par exemple pour me dire que ma fille est malade et qu’ils n’arrivent pas à me contacter", soupire-t-elle.

"On va rentrer de plein pied dans le 21e siècle"

Le problème devrait toutefois être bientôt réglé : à l’automne prochain, le village aura (enfin !) sa propre antenne 4G. "Elle sera située le long de la plaine sportive, à 140 mètres de la première habitation", précise le maire de la commune, Thierry Litzler. "Il est temps, on a été très patients !", sourit-il. Cela fait quinze ans qu’il tente de régler ce problème. "On va rentrer de plain-pied dans le 21e siècle", se réjouit l’élu. "Et puis cerise sur le gâteau : ce sera gratuit pour la commune et les administrés", ajoute-t-il. Tout sera pris en charge par les opérateurs.

A noter également que cette antenne sera compatible avec la 5G, le jour où la commune sera éligible.