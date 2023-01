EUROPE 1 ET VOUS - Les promeneurs redoutent-ils les chasseurs ?

"Sécuriser la pratique" de la chasse. Ce sera le maître-mot la secrétaire d’état à l’écologie Bérangère Couillard, qui se rend ce lundi à Dry, dans le Loiret. Parmi les mesures qui devraient être annoncées : le délit d'alcoolémie, ou encore la création d'une application mobile pour permettre aux chasseurs de signaler leur présence.

Une mesure à destination avant tout des promeneurs, alors que le débat autour du maintien de la chasse le week-end, fait régulièrement la une de l'actualité. Car si les accidents de chasse entre pratiquants ont fortement diminué depuis 20 ans, selon l'Office français de la biodiversité, ce dernier note une augmentation du nombre de riverains et de promeneurs blessés sur la même période.

"Il faut à chaque fois modifier ses parcours"

Mais, au sommet du mont Thou à proximité de Lyon, certains marcheurs se montrent peu convaincus. "J’ai déjà eu des chiens qui ont été touchés par des chasseurs", explique Charlotte, une habituée de la région. Alors, désormais, elle s'adapte : "Moi j’essaye de mettre des gilets à mon chien, clochettes, quand je me balade dans des zones de chasse et puis maintenant, surtout, je n’y vais plus en fait" regrette-t-elle.

Même son de cloche pour Denis, qui court en forêt. "Il faut à chaque fois modifier ses parcours. Je vais même courir la nuit avec la frontale. Il faut quand même modifier vraiment ses plans pour aller faire du sport en pleine nature", en période de chasse, note-t-il au micro d'Europe 1.

Ne pas se balader le soir

Alors, du côté des chasseurs, on tente le dialogue et les conseils. Porter des couleurs vives, "chanter pour que véritablement les chasseurs entendent la présence" d'un être humain... Le président du Rando-Club de Francheville Gérard Yvorel souhaite au maximum faciliter la cohabitation entre promeneurs et chasseurs.

"Si quelqu'un se balade seul en forêt, je lui conseille effectivement de siffler, de chanter de temps en temps", explique-t-il. Et surtout, tous s'accordent pour conseiller de ne pas faire de balade en fin de journée, surtout quand la nuit commence à tomber.