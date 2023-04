EUROPE 1 ET VOUS - Les nuisances sonores apportent un réel préjudice au marché immobilier

C'est le retour des beaux jours, des terrasses bondées et des nuisances sonores pour beaucoup de Français. Selon une étude de SeLoger, révélée en exclusivité par Europe 1, elles sont la première gêne redoutée par les Français qui ont un projet immobilier. 66% d'entre eux prêtent une attention particulière à la gêne engendrée par le voisinage. Un chiffre qui monte même à 76% pour les familles avec enfants. Le calme est devenu un critère essentiel dans la recherche d'appartement. Reportage à Paris.

"Ça pourrit la vie"

Dans cette rue étroite et animée, c'est tous les soirs le même scénario. Les bars et les restaurants font le plein et sur le trottoir, les voix s'élèvent jusque tard dans la nuit. Un calvaire pour ce couple de jeunes parents. "C'est du bruit qui devient très pénible à la longue et qui fatigue. On a pris la décision de partir et d'aller vers un endroit plus calme. C'est devenu un de nos critères principaux. D'ailleurs, c'est le critère dans notre recherche", avoue-t-il au micro d'Europe 1. Même situation pour Patricia, qui habite son quartier depuis 40 ans. Aujourd'hui, elle pense à le quitter. "C'est vraiment quelque chose d'insupportable et ça pourrit la vie. C'est vrai que je pensais à partir et je ne suis pas la seule. Le calme me paraît un critère essentiel pour vivre bien sereinement", déplore cette habitante.

>> LIRE AUSSI - Marché de la transaction immobilière : ces villes où les prix ont le plus baissé sur un an

Un critère devenu primordial pour les Français dans leur choix de logement. "C'est quelque chose d'extrêmement important, d'autant plus avec le télétravail. Les appartements directement sur rue aujourd'hui ont du mal à trouver preneur parce que les familles ont encore plus besoin justement de quiétude", souligne Jonathan Waldman, agent immobilier. Selon l'étude de SeLoger, la présence d'un bar ou d'un restaurant à proximité serait même devenu rédhibitoire pour 26% des Français.