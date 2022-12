EUROPE 1 ET VOUS - Et si pour la nouvelle année, vous mangiez un peu de Bocuse ?

Et si pour les fêtes de fin d'année, les Français s'offraient des produits issus d'un grand restaurant ? C'est la folle idée de la Maison Bocuse, à Lyon. Le célèbre restaurant étoilé de Collonges-au-Mont-d'Or vend différents produits dans sa boutique : du miel, des confitures, des huiles ou du caramel, mais surtout du champagne étiqueté "Bocuse".

"C'est un champagne brut qui a été spécialement dosé par nos sommeliers", explique au micro d'Europe 1 Vincent Le Roux, le directeur du restaurant Poyet. "Le prix est tout à fait raisonnable, mais c'est une volonté", explique-t-il. Et pour cause, la bouteille qui affiche fièrement le nom Bocuse est proposée à 35 euros.

"C'est la classe"

"Je pense que quand je vais arriver avec cette belle bouteille, ça va épater tout le monde", s'amuse Elodie, qui vient d'en acheter une pour le réveillon du nouvel an. "C'est vrai que c'est une très belle bouteille et puis surtout, on va boire du Bocuse, donc ça change la donne", explique la jeune femme, qui souligne que "c'est la classe".

Les clients pourront aussi offrir à leurs proches des coffrets-cadeaux pour aller déguster au restaurant les plats les plus emblématiques du grand chef. "Vous retrouverez le loup en croûte, qui est un des plats phares de notre maison, ou une volaille de Bresse à la crème et aux morilles", détaille Corinne Boisserin, la responsable commerciale. De quoi profiter d'un moment unique dans un lieu magique qui fêtera bientôt ses 100 ans.