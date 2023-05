EUROPE 1 ET VOUS - Dans le Grand Est, la première épicerie totalement automatisée a ouvert

C'est parfois la galère du dimanche soir : vous ouvrez votre frigo et là, pas de beurre pour votre recette. Si vous habitez en ville, vous trouvez une supérette sans trop de souci. À la campagne, il y a désormais les distributeurs automatiques de beurre, de légumes, de pizzas... Des machines accessibles jour et nuit. De quoi peut-être remplacer les traditionnels commerces de proximité qui ont disparu dans un tiers des communes françaises. Et dans le Bas-Rhin, à Erstein, c'est même un distributeur géant qui vient d'être installé et qui compte 400 références. Fromage, papier toilette, biscuits... Europe 1 a testé l'épicerie du futur.

"Le dimanche, il n'y a rien donc on se rabat là-dessus"

De l'extérieur, cela ressemble à un gros distributeur de billets, mais ce ne sont pas des euros mais bien des jus de fruits que Marie-Claude est venue y chercher. Elle vient de passer commande sur l'écran tactile. "C'est la première fois que je l'utilise, voilà je mets mon billet et les produits sont là", dit-elle en récupérant ses courses.

Moins d'une minute plus tard, une trappe s'ouvre et ses achats apparaissent, posés sur un plateau. "Contrairement à Strasbourg où j'habitais avant, à cette heure-là, le dimanche après-midi, il n'y a rien donc on se rabat là-dessus", explique Marie-Claude.

Complémentaire aux épiceries traditionnelles

Et c'est effectivement les dimanches et jours fériés ainsi que le soir, entre 21 heures et minuit, que Serge Foster, à qui appartient le distributeur, note un pic des ventes. "Aujourd'hui, on est vraiment sur du complémentaire. Vous avez oublié d'acheter votre beurre au supermarché, vous venez à n'importe quel moment le récupérer, ce qui n'est pas possible dans une épicerie traditionnelle."

Et les 400 produits de son catalogue diffèrent de celui d'une épicerie traditionnelle avec de nombreux produits de dépannage. "Dernier exemple en date : j'ai rentré des couches parce que visiblement, c'est difficilement quelque chose qu'on trouve un dimanche", reprend le gérant du distributeur. Il ne propose en revanche pas de pain, car il existe déjà un distributeur de produits boulangers, accessible le dimanche à l'entrée de la commune.