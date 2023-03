EUROPE 1 ET VOUS - «Toujust», le nouveau supermarché qui veut vous faire économiser de l'argent

Avez-vous tout juste ? C'est en tout cas ce que vous souhaite l'enseigne "Toujust", un nouveau supermarché qui veut casse les prix et dont le premier magasin vient d'ouvrir dans le Gard. Pour y arriver, dans les rayons de ce dernier, beaucoup de produits n'affichent aucune marque. "Ce ne sont pas du tout des produits premiers prix, ce sont des produits de marque blanche", explique au micro d'Europe 1, Fabrice Gerber, le fondateur de "Toujust". "C'est ce qu'on appelle dans notre jargon, du no name", ces produits sans marque. "Par exemple, vous avez une huile de marque très connue qui est à 3,75 euros et vous avez l'huile à la marque blanche qui est 1,39 euro", poursuit-il.

Au total, l'enseigne se vante d'être 5 à 10% moins chère que la concurrence. Pour y arriver, le créateur de l'enseignant créé des partenariats directs avec les producteurs. En fait, "on supprime les intermédiaires. C'est-à-dire qu'on va en direct chez l'éleveur, chez l'industriel et on a un contrat directement avec lui, ce qui nous évite d'avoir des surcouches, qui vont créer de l'inflation bien évidemment", insiste Fabrice Gerber.

Des consommateurs prêts à bousculer leurs habitudes

Mais, à l'heure d'une inflation record, les clients vont devoir, selon lui, apprendre à se passer des grandes marques. Un changement d'habitude déjà bien compris de sa clientèle. "Moi, je vais au moins cher, comme tout le monde je pense en ce moment. Mais bon, je vise des produits moins chers, mais de qualité quand même", explique une cliente du magasin à Europe 1. Et le fondateur de ces supermarchés espère en ouvrir une quarantaine dans toute la France d'ici à la fin de l'année.