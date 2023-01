Fin du timbre rouge : comment envoyer sa lettre prioritaire désormais ?

Cela fait partie des grands changements du début d'année : la suppression du timbre rouge, qui permettait d'envoyer un courrier en 24 heures. Pour le remplacer, La Poste a imaginé un tout nouveau format, une lettre prioritaire, en ligne, avec différentes modalités d'utilisation. Une nouveauté qui fait partie d'une nouvelle gamme censée s'adapter aux usages des Français et faire baisser l'impact CO2 de l'entreprise.

Trois façons d'envoyer son courrier

Désormais, pour qu'une lettre soit reçue à J+1, il y a plusieurs options. Il est tout d'abord possible d'envoyer son courrier depuis le site laposte.fr, soit en important un document soit en le rédigeant directement via l'interface prévue. Autre possibilité, se rendre dans un bureau de poste avec le contenu de sa lettre, qui sera scanné par un employé.

Enfin, les Français pourront également faire appel à leur facteur, comme l'explique Philippe Dorge, directeur général adjoint du groupe La Poste. "Pour des personnes qui sont peu agiles avec Internet, et bien, on peut faire de son domicile un 'rendez-vous facteur'. Le facteur passe, scanne le manuscrit et ce sera distribué le lendemain."

Ensuite, votre lettre sera imprimée dans une plateforme de tri proche du destinataire, de façon automatique et sans intervention humaine. Une procédure qui sera sécurisée et effectuée en toute confidentialité, promet La Poste. L'entreprise insiste sur le fait que les Français envoient huit fois moins de lettre rouge qu'il y a dix ans. Enfin, que les possesseurs de timbres rouges se rassurent : ils seront toujours valables, sans restriction de durée. Critiquée pour son côté "usine à gaz", cette nouveauté permettra à La Poste d'économiser 60.000 tonnes de CO2 par an d'ici 2030.