EUROPE 1 ET VOUS - Attention au vol de données quand vous rechargez votre portable dans un espace public

Elles sont bien pratiques en cas de panne de batterie et pourtant, il faut s'en méfier. Attention aux bornes de recharge en libre service, dans les halls de gare, les aéroports et des centres commerciaux, et c'est même le FBI. qui le dit. D'après les agents fédéraux américains, ces bornes seraient en fait truffées de logiciels malveillants capables d'aspirer vos données personnelles, une pratique appelée le "Juice jacking". Le phénomène étonne en France, où peu d'utilisateurs sont conscients des risques.

"J'ai toutes mes données sur mon téléphone"

C'est le cas d'Anabelle, téléphone branché à une prise USB à disposition des usagers, rencontrée par Europe 1. Un geste du quotidien pour la jeune femme, très surprise d'apprendre que la pratique n'est pas sans risque. "C'est dangereux ? Je ne savais pas du tout, vous me l'apprenez. Je branche tout le temps mon téléphone portable car la batterie ne tient pas du tout la journée", explique-t-elle.

"C'est inquiétant parce que moi, j'ai toutes mes données sur mon téléphone. Je fais tout avec, je travaille avec mon téléphone", ajoute l'usagère. Deux rues plus loin, en plein cœur d'un centre commercial, ils sont des dizaines, branchés à des prises publiques. La première et la dernière fois pour Sarah.

Avoir de bons réflexes

"Je viens de me déconnecter, je me reconnecterai chez moi. Il y a un minimum de vie privée que je souhaite protéger à tout prix. Je trouvais ça pratique, mais en même temps, là, je pense que je ne le referai plus. Il faudrait que je me promène avec une prise complète", avise-t-elle.

Mais d'autres, comme Nathalie, adoptent déjà les bons réflexes : "Dans une prise qui est publique, je branche aucun appareil qui a un accès Internet. J'ai simplement mon ordinateur et il est branché à la maison, pas en public", détaille-t-elle. Et prochain achat pour Nathalie : une batterie externe, pour être complètement autonome et à l'abri des pirates informatiques.