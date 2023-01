EUROPE 1 ET VOUS - À Marseille, les habitants des quartiers nord refusent de payer plus cher leurs factures

C'est la grande crainte des locataires et notamment des plus modestes : ne pas réussir à payer sa facture de gaz et d'électricité. L'Insee l'affirme : les impayés devraient atteindre 7% cette année. Si le bouclier tarifaire, qui limite la hausse à 15%, s'applique depuis le 1er janvier, c'est une poussière face à la flambée des prix. Pour ces locataires de HLM marseillais par exemple, la facture est multipliée par quatre. Plusieurs dizaines de résidents ont manifesté en début de semaine sous la fenêtre d'Habitat Marseille Provence.

"On est gelé comme jamais"

"On ne paiera pas." Au pied des grandes barres d'immeubles défraîchis, ils sont une cinquantaine, réunis devant le siège de leur bailleur. Armande fait vite le calcul avec sa petite retraite, elle ne peut pas payer plus. "De 30 euros, je passe à 84 euros. On est retraité depuis 15 ans, on a travaillé, on a fait ce qu'il fallait et on se retrouve le dos au mur. On n'arrive plus à s'en sortir."

À côté d'elle, deux de ses voisines. Pour elles, vu l'état de l'immeuble, ce n'est pas entendable que les charges augmentent. "Le soi-disant chauffage qu'ils nous mettent, c'est mal isolé. On est gelé, gelé comme jamais", lance l'une d'elles. "Ça fait 50 ans que j'habite ici : on n'a pas de gardiens, on vit avec les rats, les cafards...", regrette la seconde.

Devant les locaux du bailleur Habitat Marseille Provence, les habitants prennent une décision. Ils ne paieront pas un euro de plus et se donnent déjà rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à se faire entendre.