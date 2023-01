Payer son loyer chez le buraliste : tout savoir sur le service lancé par la FDJ

Une petite révolution dans les bureaux de tabac. À l'initiative de la Française des Jeux, il est désormais possible de payer son loyer chez un buraliste. Pour le moment, 150.000 foyers un peu partout en France sont concernés par cette initiative. Il s'agit des locataires de quatre grands bailleurs sociaux : HLM Seqens, Dynacité Logement, Côté d'Azur Habitat et Limoges Habitat. Pour en profiter, la démarche est relativement simple.

Une application à télécharger sur son smartphone

Pour cela, il faut télécharger l'application Nirio sur son smartphone. Ensuite, il faut scanner la facture et l'on reçoit directement un QR code à montrer aux buralistes, en même temps que sa pièce d'identité. Une fois vérifié, le règlement peut se faire en espèces ou par carte bancaire.

L'idée de ce service est de rassurer les personnes les plus frileuses quant au prélèvement automatique. "On estime à peu près que 20% de la population française n'a pas déjà cette facilité avec le numérique", relève Philippe Alauze, secrétaire général de la Fédération des buralistes d'Île-de-France, au micro d'Europe 1. "Il y a des gens qui veulent aussi recréer du lien, retrouver un acteur en face d'eux. Ça se matérialise par un commerce de proximité", souligne-t-il.

Régler ses notes d'électricité ou de gaz, bientôt possible ?

Il est également possible, selon le bailleur, de fractionner le paiement. Et cette solution donne des idées puisque buralistes et FDJ envisagent d'aller encore plus loin, selon Philippe Alauze. "Au comptoir d'un bureau de tabac, avec l'application Nirio, (les clients) pourront dans un deuxième temps peut-être payer leur note d'électricité, de gaz, ou une location de voiture", énumère-t-il, proposant aux futurs usagers de "ne pas oublier de payer le petit café au commerçant qui a présenté tous ces services".

Il faut rappeler que l'on peut d'ores et déjà régler ses amendes et payer ses impôts dans un bureau de tabac.